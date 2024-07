Ce métier payé jusqu’à 4900€ par mois, mais que personne ne veut faire recherche partout en France

Le métier de plombier, souvent méconnu, offre des perspectives intéressantes en termes de salaire et de stabilité de l’emploi. Avec un certificat professionnel et une formation relativement courte, il est possible d’atteindre des niveaux de revenus attractifs. Cet article explore les différentes facettes de cette profession, les conditions de travail et les avantages qu’elle peut offrir.

Un salaire compétitif sans longues études

Comparaison avec les diplômés de l’enseignement supérieur

Selon une étude de l’INSEE en 2016, les jeunes employés titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur gagnaient entre 1 370 euros et 1 800 euros nets mensuels en fonction de la durée de leurs études. Cependant, le métier de plombier démontre qu’il n’est pas nécessaire de suivre de longues études pour obtenir un salaire décent. En effet, les plombiers expérimentés peuvent espérer gagner entre 2 500 et 3 500 euros nets par mois.

Conditions pour atteindre 5 000 euros par mois

Il ne faut toutefois pas considérer ce niveau de salaire comme garanti. Plusieurs facteurs influencent le revenu d’un plombier, notamment leur emplacement géographique et leurs années d’expérience. Pour ceux qui se lancent à leur compte et réussissent dans ce secteur, les gains peuvent dépasser les 5 000 euros mensuels. Par exemple, en 2017, les revenus des plombiers chauffagistes indépendants situés dans le neuvième décile étaient supérieurs à 5 000 euros par mois.

Des conditions de travail variables mais flexibles

La flexibilité des heures de travail

Le métier de plombier requiert une certaine flexibilité en termes d’heures de travail. Les interventions peuvent survenir à toute heure du jour ou de la nuit, en fonction des urgences rencontrées par les clients. Cette particularité rend le travail varié et parfois imprévisible.

L’importance de la condition physique

Outre les heures flexibles, le métier exige également une bonne condition physique. Les plombiers doivent souvent manipuler des équipements lourds et travailler dans des positions inconfortables, ce qui demande une certaine endurance physique. Ces contraintes rendent la profession exigeante mais enrichissante pour ceux qui sont physiquement aptes et motivés.

Une forte demande pour les compétences en plomberie

Offres d’emploi abondantes

Le marché de l’emploi pour les plombiers est dynamique. Au début de mars 2024, France Travail enregistrait plus de 12 000 offres d’emploi pour des plombiers sur son site Web, dont 4 700 en CDI. Ce grand nombre d’offres témoigne de la forte demande dans ce secteur.

Perspectives de carrière et diversification

Travail salarié : Des postes stables avec des contrats permanents

: Des postes stables avec des contrats permanents Entrepreneuriat : Lancement de sa propre entreprise

: Lancement de sa propre entreprise Spécialisation : Installation de systèmes de chauffage, énergies renouvelables, etc.

Un secteur traditionnellement masculin mais en évolution

Le domaine de la plomberie reste largement dominé par les hommes. En 2021, on comptait environ seulement soixante femmes plombières contre vingt et un mille sept cents hommes plombiers selon les observations de l’observatoire des métiers du BTP. Bien que ces chiffres montrent encore une forte disparité, la tendance évolue lentement avec de plus en plus de femmes entrant dans ce métier.

Conclusion : Une profession attrayante à bien des égards

Le métier de plombier offre des opportunités considérables pour ceux qui cherchent une carrière stable et bien rémunérée sans investir trop d’années dans les études. Avec des salaires potentiels élevés, de nombreuses offres d’emploi et la possibilité de devenir indépendant, cette profession mérite une attention particulière de la part des jeunes en quête de carrières prometteuses.