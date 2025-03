Ces 5 métiers en CDI recrutent massivement

Le marché de l’emploi évolue constamment, et certains métiers bénéficient d’une demande particulièrement forte en 2025. Malgré un contexte économique parfois incertain, de nombreux secteurs continuent de recruter massivement en contrat à durée indéterminée. Ces opportunités s’accompagnent souvent de rémunérations attractives, spécialement pour les profils qualifiés. Passons en revue ensemble les domaines d’activité les plus dynamiques et les métiers qui offrent les meilleures perspectives en matière de CDI cette année.

Les secteurs qui recrutent massivement en CDI en 2025

Si 2024 a marqué un certain ralentissement dans la création nette d’emplois, la mobilité professionnelle demeure étonnamment dynamique en ce début 2025. Les entreprises françaises continuent de rechercher activement des candidats pour maintenir leurs effectifs face aux nombreux départs et répondre à leurs besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée.

Le secteur de la production industrielle et de la maintenance technique se positionne comme le premier pourvoyeur d’emplois stables. Il représente actuellement 15% des offres en CDI publiées, soit approximativement 600 000 postes à pourvoir. Cette forte demande s’explique notamment par le besoin constant d’entretien des équipements dans un contexte de modernisation des outils de production.

Juste derrière, le domaine de la santé et du social affiche une vitalité remarquable avec 14% des annonces d’emploi en contrat permanent. Le vieillissement de la population et l’expansion des services de soins contribuent significativement à cette tendance. Les établissements médicaux et paramédicaux recherchent constamment du personnel qualifié pour répondre aux besoins grandissants.

Les fonctions support et administratives ne sont pas en reste. Les services comptables et ressources humaines des entreprises recrutent activement des profils spécialisés. Cette demande soutenue reflète l’importance croissante accordée à la gestion rigoureuse des finances et du capital humain dans un environnement économique exigeant.

Top des métiers qui proposent le plus de CDI

D’après le baromètre annuel publié par HelloWork en janvier dernier, certains métiers se démarquent nettement par leur volume d’offres d’emploi en contrat à durée indéterminée. Le technicien de maintenance industrielle occupe la première place de ce classement, confirmant la vitalité du secteur industriel.

Les professionnels de santé, et particulièrement les infirmiers, arrivent en seconde position. David Beaurepaire, directeur délégué de HelloWork, souligne d’ailleurs que « le métier d’infirmier est le deuxième le plus recherché sur notre plateforme, juste derrière le technicien de maintenance industrielle ». Cette forte demande s’explique par les besoins croissants du système de santé et la difficulté persistante à pourvoir ces postes essentiels.

Dans le domaine administratif, les gestionnaires de paie figurent parmi les profils les plus convoités. Leur expertise technique en matière de législation sociale et leur capacité à gérer avec précision les rémunérations des salariés expliquent cet engouement. Les assistants comptables bénéficient également d’un marché favorable, les entreprises cherchant à renforcer leurs équipes financières.

Cette tendance devrait se maintenir tout au long de l’année 2025, offrant de belles perspectives aux candidats à la recherche d’un emploi stable dans ces secteurs porteurs. La diversité des métiers recherchés permet à des profils variés de trouver leur place sur ce marché dynamique.

Rémunérations attractives des métiers en forte demande

Les métiers les plus recherchés s’accompagnent généralement de packages salariaux compétitifs, particulièrement pour les profils expérimentés. Le technicien de maintenance industrielle, profession la plus demandée actuellement, bénéficie d’un salaire médian de 27 300 euros brut annuel. Ce chiffre signifie que la moitié des professionnels du secteur gagne davantage, tandis que l’autre moitié perçoit moins.

L’évolution salariale dans ce domaine technique est particulièrement intéressante. En début de carrière, un technicien peut espérer une rémunération comprise entre 21 840 et 23 660 euros brut par an, soit environ 1 448 à 1 569 euros net mensuels. Avec l’expérience, cette rémunération progresse significativement pour atteindre 33 600 euros brut annuels (approximativement 2 228 euros net par mois) pour un professionnel confirmé.

Dans les métiers support, les gestionnaires de paie bénéficient d’une valorisation salariale conséquente, avec une moyenne de 31 000 euros brut annuels. Cette rémunération attractive reflète la technicité du poste et la responsabilité associée. Les assistants comptables, quant à eux, perçoivent en moyenne 26 000 euros brut par an, un salaire qui tend à progresser rapidement avec l’acquisition de compétences complémentaires.

Le secteur médical offre également des perspectives salariales intéressantes, notamment pour les infirmiers dont la rémunération varie selon le lieu d’exercice et la spécialisation. Les établissements privés proposent souvent des conditions financières avantageuses pour attirer ces profils très recherchés sur le marché de l’emploi actuel.

Perspectives d’avenir pour les CDI en 2025

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour celles et ceux qui recherchent un emploi stable. Malgré un contexte économique parfois incertain, de nombreux secteurs continuent d’offrir des contrats à durée indéterminée en quantité significative. Cette tendance confirme que la stabilité professionnelle reste une priorité tant pour les employeurs que pour les candidats.

Les domaines industriel, médical et administratif devraient maintenir une dynamique de recrutement soutenue tout au long de l’année. Cette situation favorable s’explique notamment par les départs naturels (retraites, réorientations professionnelles) qui créent des besoins constants en recrutement, même dans un contexte de faible croissance économique.

Pour les candidats, cette conjoncture représente une opportunité de négocier des conditions d’embauche avantageuses, particulièrement dans les métiers en tension. Au-delà du salaire, les employeurs misent désormais sur des avantages complémentaires comme le télétravail, la formation continue ou l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle pour attirer les meilleurs talents.

Ces tendances devraient se poursuivre dans les prochains mois, rendant le marché du travail particulièrement dynamique pour les métiers identifiés comme prioritaires. Les candidats qualifiés dans ces domaines peuvent donc aborder leurs recherches d’emploi avec confiance et ambition en cette année 2025.