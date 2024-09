Ces 2 métiers sont très demandés en 2024 et ils payent une fortune

Le marché du travail évolue constamment, certains secteurs connaissant une croissance fulgurante tandis que d’autres stagnent. Aujourd’hui, deux professions se démarquent particulièrement par leur forte demande et leurs perspectives salariales prometteuses. Plongeons dans l’univers de ces métiers « extrêmement demandés » qui façonnent l’avenir de l’industrie.

L’industrie en pleine mutation : des opportunités à saisir

L’industrie connaît actuellement une transformation majeure, portée par l’automatisation croissante et l’intégration de technologies de pointe. Cette évolution crée un besoin pressant de main-d’œuvre qualifiée, capable de s’adapter à ces nouvelles exigences. Laurent Blanchard, expert du recrutement, souligne que « dans un secteur bien précis, deux métiers sont extrêmement demandés ».

Plusieurs facteurs expliquent cette forte demande :

Un secteur en pleine expansion

Des carnets de commandes bien remplis

Environ 800 000 départs à la retraite prévus dans les années à venir

Cette conjoncture favorable offre des opportunités uniques pour ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière industrielle prometteuse. Les entreprises, conscientes de l’enjeu, rivalisent d’ingéniosité pour attirer les talents, notamment en proposant des augmentations salariales significatives.

Technicien de production et technicien de maintenance : les stars du recrutement

Parmi les professions les plus recherchées, deux se distinguent particulièrement : le technicien de production et le technicien de maintenance. Ces métiers, bien que différents dans leurs missions, sont essentiels au bon fonctionnement de l’industrie moderne.

Le technicien de production supervise la fabrication de pièces mécaniques, veillant à la qualité et à l’efficacité du processus. De son côté, le technicien de maintenance, parfois appelé « Technicien SAV », assure la surveillance et la réparation des machines, garantissant ainsi la continuité de la production.

Voici un aperçu comparatif de ces deux professions :

Critère Technicien de production Technicien de maintenance Salaire moyen (Île-de-France) 26 000 € brut/an 30 000 € brut/an Formation minimale requise CAP ou BTS CAP ou BTS Compétences clés Gestion de production, contrôle qualité Diagnostic, réparation, prévention

Ces postes, autrefois considérés comme peu qualifiés, exigent désormais des compétences techniques avancées. L’utilisation croissante de robots et l’intégration de l’intelligence artificielle ont considérablement rehaussé le niveau d’expertise requis.

Une évolution salariale prometteuse dans un contexte de pénurie

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie a entraîné une hausse significative des salaires ces dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre, avec des augmentations prévues entre 3% et 7% pour l’année 2025, selon l’Étude de Rémunérations de PageGroup.

Pour les profils expérimentés, comptant plus de dix ans de métier, les perspectives sont encore plus alléchantes. Ces postes peuvent atteindre une rémunération allant de 40 000 à 45 000 euros brut par an, reflétant la valeur accordée à l’expertise et à l’expérience dans ces domaines cruciaux.

Cette évolution salariale s’explique par plusieurs facteurs :

La hausse de l’inflation La pénurie de main-d’œuvre qualifiée La compétition accrue entre les entreprises pour attirer les meilleurs talents L’importance stratégique de ces postes dans la chaîne de production

Si la demande pour les techniciens de maintenance est généralisée à toutes les industries, celle des techniciens de production peut varier selon les secteurs. Les domaines de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie connaissent actuellement une explosion des besoins en recrutement.

Perspectives d’avenir et défis à relever

L’avenir s’annonce prometteur pour ces deux professions, mais il apporte également son lot de défis. L’industrie 4.0, caractérisée par l’intégration massive des technologies numériques, exige une adaptation constante des compétences. Les techniciens de production et de maintenance devront continuellement se former pour rester à la pointe de leur domaine.

Les entreprises, conscientes de ces enjeux, investissent de plus en plus dans la formation continue de leurs employés. Certaines, comme le laboratoire pharmaceutique Boiron, mettent en place des programmes de développement des compétences pour attirer et retenir les talents.

Face à cette évolution rapide, les systèmes éducatifs et les centres de formation professionnelle doivent également s’adapter. La création de partenariats entre l’industrie et le monde de l’éducation devient cruciale pour garantir l’adéquation entre les compétences enseignées et les besoins réels du marché du travail.

Pour finir, les métiers de technicien de production et de technicien de maintenance s’affirment comme des choix de carrière judicieux pour ceux qui cherchent stabilité, évolution salariale et défis stimulants. Dans un monde industriel en constante mutation, ces professions offrent non seulement des opportunités immédiates, mais aussi des perspectives d’avenir prometteuses pour ceux prêts à embrasser l’ère de l’industrie 4.0.