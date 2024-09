Ces 5 métiers sont les plus touchés par l’absentéisme

L’absentéisme au travail est un phénomène qui touche de nombreux secteurs professionnels, mais certains métiers sont plus exposés que d’autres à ce problème. Une récente étude menée par le cabinet de conseil WTW auprès de 2.196 entreprises françaises a permis de mettre en lumière les professions les plus affectées par l’absentéisme. Découvrons ensemble quels sont ces métiers à risque et les facteurs qui contribuent à cette situation.

Les métiers de la santé et de l’action sociale en tête du classement

Sans grande surprise, le secteur de la santé humaine et de l’action sociale se retrouve en première position des métiers les plus touchés par l’absentéisme. Avec un taux d’absentéisme de 8,3% en 2023, ce domaine professionnel fait face à des défis considérables en matière de présence au travail.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation préoccupante :

Conditions de travail particulièrement difficiles

Stress émotionnel élevé

Horaires irréguliers et travail de nuit

Risques accrus d’épuisement professionnel

Les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les aides à domicile sont particulièrement exposés à ces risques. La pénibilité physique et psychologique de ces métiers contribue largement à l’augmentation des arrêts de travail dans ce secteur.

Transport et entreposage : des métiers sous pression

En deuxième position du classement, on retrouve les métiers du transport et de l’entreposage, avec un taux d’absentéisme de 7,5%. Cette catégorie professionnelle regroupe notamment les chauffeurs-livreurs et les préparateurs de commandes.

L’étude révèle que 36% des salariés de ce secteur ont posé au moins un arrêt de travail au cours de l’année 2023. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance :

Contraintes physiques liées à la manutention de charges lourdes

Stress lié aux délais de livraison serrés

Exposition aux risques routiers pour les chauffeurs

Travail en horaires décalés ou de nuit

Ces conditions de travail difficiles peuvent avoir un impact significatif sur la santé des employés, entraînant une augmentation des absences pour raisons médicales.

Hôtellerie et restauration : un secteur en difficulté

Le podium est complété par les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, qui affichent un taux d’absentéisme de 6,8%. Ce secteur, déjà connu pour ses difficultés de recrutement, fait face à des défis importants en matière de gestion des ressources humaines.

Parmi les facteurs contribuant à ce fort taux d’absentéisme, on peut citer :

Des conditions de travail éprouvantes (station debout prolongée, stress, etc.)

Des horaires atypiques et fractionnés

Une pression constante liée à la satisfaction client

Des salaires souvent jugés insuffisants au regard de la pénibilité du travail

Il est fondamental de noter que c’est dans ce secteur que la durée moyenne des arrêts est la plus longue, avec une moyenne de 39 jours. Cette donnée souligne l’importance des problèmes de santé et de bien-être auxquels sont confrontés les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.

Autres métiers impactés par l’absentéisme

Bien que moins touchés que les trois premiers secteurs, d’autres métiers présentent également des taux d’absentéisme préoccupants.

Les mécaniciens et réparateurs d’automobiles et de motocycles occupent la quatrième place avec un taux d’absentéisme de 5,5%. Ce chiffre élevé s’explique notamment par les risques de blessures inhérents au métier. La manipulation d’outils lourds, l’exposition à des substances potentiellement dangereuses et les postures de travail contraignantes sont autant de facteurs qui peuvent conduire à des arrêts de travail.

Enfin, les activités immobilières ferment ce top 5 avec un taux d’absentéisme de 4,1%. Bien que moins élevé que dans les autres secteurs mentionnés, ce chiffre reste significatif. Les employés de l’immobilier ont été absents en moyenne 20 jours en 2023, ce qui souligne l’existence de problématiques spécifiques à ce domaine professionnel.

Vers une amélioration de la situation ?

Malgré ces chiffres préoccupants, l’étude du cabinet WTW apporte une lueur d’espoir. Pour la première fois depuis 2016, le taux d’absentéisme global a diminué par rapport à l’année précédente. En 2023, il s’établit à 4,8%, soit une baisse de 10% par rapport à 2022.

Cette tendance positive pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs :

Une prise de conscience accrue des entreprises sur l’importance du bien-être au travail

La mise en place de politiques de prévention des risques professionnels

L’adoption de nouvelles formes d’organisation du travail, comme le télétravail

Des investissements dans l’amélioration des conditions de travail

Néanmoins, il est capital de maintenir les efforts pour réduire l’absentéisme, en particulier dans les secteurs les plus touchés. Les employeurs doivent continuer à investir dans la santé et la sécurité de leurs employés, tout en cherchant des solutions innovantes pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie professionnelle.

Pour résumer, bien que certains métiers soient plus exposés que d’autres à l’absentéisme, des progrès sont possibles. La collaboration entre employeurs, employés et pouvoirs publics est essentielle pour créer un environnement de travail plus sain et plus équilibré, bénéfique pour tous.