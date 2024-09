Cette aide de 600€ est accordée sans conditions de revenus, mais elle se termine bientôt

À partir de 2027, une nouvelle réglementation contraint tous les logements à être équipés de systèmes de régulation automatique de la température par pièce. Cet article explore en détail cette obligation, les avantages d’un thermostat connecté et les aides financières disponibles pour faciliter son installation.

Un changement réglementaire universel

Une exigence pour tous les types de logement

La réglementation en vigueur impose que chaque logement, qu’il soit neuf ou ancien, locatif ou acquis, se conforme à l’installation de thermostats dans chaque pièce avec un radiateur. Cela signifie que toutes les habitations devront adopter un système de régulation automatique de la température d’ici le 1er janvier 2027.

Objectifs environnementaux

L’objectif principal de cette mesure est de réduire la consommation énergétique et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. En effet, selon l’Agence de l’Environnement, l’utilisation de thermostats connectés peut permettre de diminuer les factures de chauffage jusqu’à 15% grâce à une gestion plus précise des besoins énergétiques.

Les bénéfices des thermostats connectés

Économie d’énergie

Les thermostats connectés permettent une gestion plus efficace et personnalisée du chauffage. Chaque pièce peut ainsi avoir une température adaptée à son utilisation et à certains moments de la journée. Cela évite de chauffer inutilement certaines zones, entraînant ainsi des économies substantielles sur les factures d’énergie.

Confort personnalisé

Avec un thermostat connecté, il est possible de programmer et contrôler la température de son domicile à distance via une application mobile. Cela offre un confort accru, car chacun peut adapter la chaleur selon ses préférences personnelles et les activités prévues dans chaque pièce.

Les coûts liés à l’installation

Investissement initial

Le coût d’un thermostat connecté varie entre 100 et 400 euros, bien que certaines installations puissent coûter plus de 1000 euros selon le comparateur Hello Watt. Cette variation dépend essentiellement des fonctionnalités des modèles choisis et des frais d’installation éventuels.

Aides financières

Pour encourager l’installation de ces dispositifs, l’État propose des aides financières sans condition de revenu, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires. Voici comment elles se répartissent :

Logements de moins de 35 m² : 260 €

Logements de 35 à 130 m² : de 312 à 572 €

Ces aides sont accessibles à condition que la construction du logement ait été complétée depuis plus de deux ans.

Comment bénéficier des aides pour l’installation

Critères d’éligibilité

Tout résident, qu’il soit propriétaire ou locataire, peut prétendre à ces aides dès lors qu’il installe un thermostat connecté dans son domicile. Il n’y a aucune restriction basée sur le niveau de revenu ou le type de résidence.

Démarches à suivre

Pour obtenir ces subventions, il faut respecter quelques étapes clés :

Vérifier que le logement a plus de deux ans. Obtenir un devis détaillé pour l’installation du thermostat connecté. Soumettre une demande de subvention auprès des autorités compétentes, en joignant tous les documents requis.

Le passage obligé au thermostat connecté d’ici 2027 s’inscrit dans une politique environnementale ambitieuse visant à réduire la consommation énergétique des ménages. Les avantages économiques et le confort supplémentaire apporté ne font que renforcer l’intérêt de cette technologie. Avec les aides financières mises en place par l’État, adopter cette innovation est plus accessible que jamais.