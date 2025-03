Chômeurs : ces 2 applis France Travail révolutionnaires vont changer votre vie

France Travail, anciennement Pôle emploi, poursuit sa transformation numérique en modernisant ses outils mobiles. Deux applications gratuites, « Parcours emploi » et « Mon espace », ont été repensées pour offrir aux demandeurs d’emploi une expérience plus fluide et personnalisée. Ces innovations s’inscrivent dans une démarche globale visant à simplifier les démarches et à renforcer l’accompagnement des usagers dans leur recherche d’emploi.

Une application dédiée au parcours professionnel

L’application « Parcours emploi » a fait son apparition fin février 2025, remplaçant « Mes offres » qui était utilisée mensuellement par environ un million de personnes. Cette nouvelle mouture, disponible sur les plateformes Android et iOS, se positionne comme un véritable compagnon numérique pour les chercheurs d’emploi. Elle les accompagne à chaque étape de leur parcours, de la recherche d’offres à la gestion des candidatures, en passant par le suivi des démarches et des rendez-vous.

L’application conserve les fonctionnalités essentielles de sa prédécesseure tout en intégrant de nouveaux services pour un accompagnement sur-mesure. Les utilisateurs peuvent désormais suivre leurs candidatures en temps réel, ce qui leur permet d’avoir une vision claire de l’avancement de leurs démarches. En addition, un système de notifications personnalisées a été mis en place pour alerter les demandeurs d’emploi lorsque des offres correspondant à leur profil sont publiées.

Un agenda personnalisé a également été intégré à l’application. Cet outil centralise l’ensemble des démarches effectuées et à venir, ainsi que les rendez-vous prévus. Les utilisateurs peuvent de ce fait mieux organiser leur recherche d’emploi et ne manquer aucune opportunité. Par ailleurs, « Parcours emploi » permet de suivre les actions et objectifs définis avec le conseiller France Travail, renforçant par suite la cohérence entre l’accompagnement numérique et le suivi personnalisé.

Des fonctionnalités avancées pour faciliter la recherche d’emploi

France Travail ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’organisme a annoncé que de nouvelles fonctionnalités seront prochainement intégrées à l’application « Parcours emploi ». Parmi celles-ci, on peut citer la prise de rendez-vous directement depuis l’application, de manière similaire qu’une messagerie intégrée. Ces ajouts visent à renforcer encore davantage la proximité entre les demandeurs d’emploi et leurs conseillers, en offrant des canaux de communication directs et faciles d’accès.

L’application se veut également plus intuitive et adaptée aux besoins individuels de chaque utilisateur. L’interface a été repensée pour offrir une navigation plus fluide et une meilleure ergonomie. Les demandeurs d’emploi peuvent par voie de conséquence accéder rapidement aux informations et services dont ils ont besoin, sans avoir à naviguer dans des menus complexes ou des pages surchargées.

De même, « Parcours emploi » intègre des fonctionnalités d’analyse de données pour proposer des offres d’emploi encore plus pertinentes. L’application prend en compte non seulement le profil du demandeur d’emploi, mais aussi ses interactions avec la plateforme, ses recherches précédentes et ses candidatures passées pour affiner ses recommandations. Cette approche personnalisée vise à augmenter les chances de trouver un emploi correspondant aux attentes et aux compétences de chaque utilisateur.

Une application dédiée aux démarches administratives

Parallèlement à « Parcours emploi », France Travail a également procédé à une refonte de l’application « Mon espace ». Cette application, qui compte plus de 4 millions d’utilisateurs, a pour objectif de simplifier les démarches administratives des demandeurs d’emploi. La nouvelle version, également disponible sur Google Play et l’Apple Store, offre une expérience utilisateur améliorée et une interface plus moderne.

« Mon espace » permet aux demandeurs d’emploi d’effectuer une multitude de démarches depuis leur smartphone. Parmi les fonctionnalités clés, on trouve l’actualisation mensuelle de la situation du demandeur d’emploi, la consultation des droits, l’envoi de documents directement depuis l’appareil photo du téléphone, le téléchargement d’attestations, la prise de rendez-vous et la possibilité d’échanger avec son conseiller.

La nouvelle version de l’application adopte une identité visuelle plus moderne et adaptée aux nouveaux usages numériques. L’interface a été repensée pour être plus intuitive et accessible, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. Cette modernisation vise à rendre les démarches administratives moins fastidieuses et plus rapides, libérant effectivement du temps pour la recherche active d’emploi.

Un écosystème numérique au service de l’emploi

Avec la refonte de ces deux applications, France Travail propose désormais un écosystème mobile complet aux demandeurs d’emploi. Cette approche globale vise à couvrir l’ensemble des besoins des usagers, qu’il s’agisse de la recherche d’emploi ou des aspects administratifs liés à leur situation. En centralisant ces services sur des plateformes mobiles, l’organisme répond à l’évolution des usages numériques et aux attentes des demandeurs d’emploi en matière de flexibilité et d’accessibilité.

Cette transformation numérique s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des services publics de l’emploi. En plus des applications mobiles, France Travail a également procédé à une refonte de la page d’accueil de son site web et des espaces personnels des demandeurs d’emploi. L’objectif est de créer une cohérence entre tous les points de contact numériques, offrant donc une expérience utilisateur fluide et homogène, quel que soit le canal utilisé.

Ces innovations témoignent de la volonté de France Travail de s’adapter aux mutations du marché du travail et aux nouveaux modes de recherche d’emploi. En misant sur le numérique et la personnalisation des services, l’organisme espère améliorer l’efficacité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et, in fine, favoriser leur retour à l’emploi dans un contexte économique en constante évolution.