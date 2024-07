Des dizaines de milliers de Français ont le droit à cette aide jusqu’à 600€, voici comment en bénéficier

Dans un monde où le télétravail et le digital sont omniprésents, l’accès à Internet à haut débit est devenu indispensable. Cependant, de nombreux foyers et entreprises en France n’ont pas encore accès à la fibre optique. Pour pallier cette inégalité, l’État propose des subventions pour favoriser l’accès à des solutions alternatives d’internet sans fil. Découvrons ensemble ces aides et comment elles peuvent bénéficier à ceux qui en ont besoin.

Le programme de cohésion numérique des territoires

Un plan pour combler les zones blanches

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit avait pour objectif de déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2025. Cependant, certaines régions restent encore non desservies. Pour y remédier, le programme de « cohésion numérique des territoires » a été mis en place. Il offre une aide financière aux ménages et entreprises afin d’accéder à une connexion internet haut débit via des technologies sans fil alternatives.

Trois niveaux de subventions

Le programme prévoit trois types de subventions selon les besoins et situations des bénéficiaires :

150 euros : Pour une offre labellisée « Bon Haut-Débit », principalement destinée aux territoires ultramarins.

: Pour une offre labellisée « Bon Haut-Débit », principalement destinée aux territoires ultramarins. 300 euros : Pour une offre labellisée « Très Haut-Débit », accessible à tous.

: Pour une offre labellisée « Très Haut-Débit », accessible à tous. 600 euros : Pour les personnes aux revenus modestes, via une offre labellisée « Très Haut-Débit ».

Ces montants visent à couvrir partiellement ou totalement les frais liés à l’équipement, l’installation ou l’activation de votre solution d’internet sans fil choisie.

Critères d’éligibilité et justificatifs nécessaires

Vérification de l’éligibilité

Pour bénéficier de cette aide, il faut d’abord vérifier si votre domicile ou entreprise est éligible. Cela implique de contacter l’un des opérateurs accrédités par le gouvernement. Les opérateurs examineront votre situation géographique et confirmeront si votre adresse fait partie des zones non couvertes par la fibre optique.

Justificatifs requis pour le niveau maximal

Si vous souhaitez prétendre à la subvention maximale de 600 euros, vous devrez fournir des preuves attestant que vous percevez l’un des minima sociaux suivants :

RSA (Revenu de Solidarité Active)

AAH (Allocation Adulte Handicapé)

Minimum vieillesse

ASS (Allocation de Solidarité Spécifique)

ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile)

ASI (Allocation Supplémentaire Invalidité)

RSO (Rémunération de Stage Orientation)

AV (Allocation veuvage)

ATA (Allocation Temporaire Attente)

AER-R (Allocation Équivalent Retraite pour Recasement)

ARFS (Allocation Retour Formation Sociale)

Les solutions d’accès internet disponibles

Des offres diversifiées par les opérateurs français

En attendant la couverture universelle de la fibre optique, plusieurs opérateurs français proposent différentes solutions d’accès sans fil :

Box 4G/5G : Ces box utilisent les réseaux mobiles pour fournir une connexion internet comparable à celle d’une box classique.

Ces box utilisent les réseaux mobiles pour fournir une connexion internet comparable à celle d’une box classique. Connexion satellite : Une alternative pratique dans les zones très reculées, disponible par exemple avec l’offre récemment lancée par Orange.

Une alternative pratique dans les zones très reculées, disponible par exemple avec l’offre récemment lancée par Orange. Wi-Fi par faisceau hertzien : Utilisé notamment dans les zones rurales, offrant ainsi un accès stable à internet.

Comment obtenir cette aide ?

Étapes à suivre

Pour obtenir cette aide, suivez les étapes suivantes :

Contactez un opérateur accrédité par le gouvernement. Vérifiez l’éligibilité de votre logement ou entreprise avec l’opérateur. Choisissez l’offre d’accès internet qui correspond le mieux à vos besoins. Abonnez-vous à cette offre. L’aide sera ensuite versée directement à l’opérateur, en fonction de votre situation sociale et du niveau d’accès internet choisi.

Grâce à ces subventions, l’État aide à réduire la fracture numérique et permet à tout un chacun d’accéder à une connexion internet fiable et rapide. Que ce soit pour des raisons professionnelles, éducatives ou personnelles, cette assistance se révèle essentielle pour promouvoir une égalité d’accès aux services numériques sur l’ensemble du territoire français.

Informez-vous dès aujourd’hui sur votre éligibilité et choisissez l’offre qui répondra le mieux à vos besoins !