Été 2024 : Voici les départements français où il y aura le plus de touristes

L’année 2024 promet d’être particulière pour les vacances d’été en France. En raison des Jeux Olympiques, les déplacements à l’intérieur du pays connaissent une hausse notable. Mais quelles sont les destinations préférées des Français cette année ? Plongeons dans les dernières tendances révélées par Abritel.

Les départements côtiers restent en tête des préférences

Les régions littorales continuent de séduire les vacanciers. Les départements suivants figurent parmi les plus recherchés sur le site d’Abritel :

Var

Charente-Maritime

Landes

Corse-du-Sud

Hérault

Vendée

Gironde

Finistère

Pyrénées-Orientales

Morbihan

Comme souvent observé, ces départements attirent les amoureux de la mer et du soleil. Cependant, ce ne sont pas seulement les plages qui font rêver les voyageurs français en 2024.

D’autres régions gagnent en popularité

Un engouement croissant pour les départements intérieurs

En 2024, certains départements éloignés du littoral enregistrent également un intérêt accru. Voici ceux qui connaissent une hausse significative des recherches :

Loire

Ain

Haute-Vienne

Haut-Rhin

Loiret

Corrèze

Maine-et-Loire

Aveyron

Saône-et-Loire

Tarn

Alpes-de-Haute-Provence

Doubs

Drôme

Cher

Gard

Les données montrent que les recherches ont augmenté en moyenne de 60 % dans des départements comme la Loire, l’Ain et la Haute-Vienne. Une tendance qui souligne l’attrait des zones rurales et paisibles pour les vacances.

Des séjours économiques et reposants

L’augmentation de l’intérêt pour les séjours à la campagne semble liée à des considérations économiques. Les Français cherchent à optimiser leurs dépenses tout en profitant de lieux calmes et ressourçants. Cette tendance est particulièrement marquée chez les Parisiens en quête de tranquillité et de télétravail durant la haute saison estivale.

Pourquoi ce phénomène ?

Les effets des Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de 2024 constituent un élément clé expliquant la hausse des voyages domestiques. Avec l’afflux de visiteurs étrangers et l’engorgement prévu des infrastructures parisiennes, beaucoup de Français préfèrent explorer leur propre pays cet été.

La recherche de calme et d’économie

Pour de nombreux vacanciers, la campagne offre un double avantage : des séjours souvent moins chers que le littoral et la possibilité de profiter de paysages apaisants loin de la foule. Des critères essentiels dans un contexte économique incertain où chaque dépense est scrutée de près.

Conseils pour maximiser ses vacances en 2024

Planification et réservation anticipée

Avec une hausse de l’intérêt pour certaines régions, il devient crucial de réserver tôt. La recherche proactive permet non seulement d’obtenir les meilleures offres mais aussi d’éviter les déconvenues liées à la saturation de certains hébergements.

Explorer de nouvelles régions

Sortez des sentiers battus ! Optez pour des destinations méconnues mais tout aussi charmantes. Cela peut non seulement offrir une expérience unique mais aussi alléger votre budget vacances.

Miser sur les activités locales

Profitez des richesses culturelles et naturelles des régions choisies. Randonnées, visites de châteaux, dégustations de produits locaux : autant d’activités qui peuvent enrichir vos séjours et soutenir l’économie locale.

En 2024, les Français privilégient des vacances variées, oscillant entre bord de mer et campagnes sereines. Les nouvelles tendances montrent un réel désir de découverte intérieure et de moments de détente loin de l’effervescence urbaine. Anticiper, explorer et savourer sont les maîtres mots pour réussir vos vacances cette année. Profitez-en pour découvrir les trésors cachés de notre beau pays.