La plupart des gens marchent dessus, pourtant cette plante méconnue vaut jusqu’à 1000€ le kilo

Découvrez les pousses de houblon, une délicatesse végétale aussi prisée que le caviar ou les truffes. Leur rareté et leur goût unique en font un produit exceptionnel à connaître.

Origine et nature des pousses de houblon

Les pousses de houblon se trouvent dans la nature, notamment dans les forêts, bosquets et jardins. Utilisé principalement pour produire de la bière, le houblon offre aussi ses jeunes pousses comme mets raffiné, souvent comparées aux asperges.

Un produit de luxe extrêmement recherché

Leur forte demande et leur récolte laborieuse rendent ces pousses particulièrement coûteuses, parfois jusqu’à 1000 euros le kilo aux Pays-Bas. Appréciées en Belgique et surnommées « truffes du Nord », elles se distinguent par leur goût légèrement amer et noisetté.

Conditions de croissance et de récolte

Les pousses de houblon apparaissent au printemps. Chaque pousse pèse environ 1 gramme et seule leur extrémité comestible d’environ 3 cm est utilisable, ce qui explique leur prix. Le reste est déjà trop ligneux pour être consommé.

Comment identifier et collecter les pousses de houblon

Émergentes du sol, les pousses jeunes sont vertes ou blanches, cette dernière couleur étant plus précieuse car elles n’ont pas encore vu la lumière du jour. Elles poussent dès la fin de l’hiver.

Reconnaissance visuelle

Identifier ces précieux légumes nécessite une attention particulière. Les pousses grimpent vers le haut et leur apparence permet de les distinguer des mauvaises herbes dans les jardins et chemins. Souvent piétinées sans être reconnues, elles peuvent rapporter gros si bien exploitées.

Astuces de recherche

Trouver ces pousses relève de la connaissance botanique. Rechercher près des fleurs de houblon de l’année précédente peut aider. Comme pour les champignons, il faut savoir où regarder.

Repérer les fleurs de houblon de l’année précédente

Rechercher manuellement en enlevant les feuilles autour d’elles

Connaître les périodes de croissance et les types de sols favorables

Répartition géographique et production limitée

La production de pousses de houblon est restreinte à une dizaine de producteurs mondiaux, principalement situés en Bavière, Belgique et Alsace. Cependant, il est aussi possible de trouver ces pousses à l’état sauvage, ce qui ajoute à leur mystique et rareté.

En Europe, seules quelques zones se spécialisent dans la culture de ce légume délicat. La rareté de cette pratique contribue largement à sa valeur marchande exceptionnelle.