Le permis de conduire rose, c’est bientôt terminé ! Voici jusqu’à quand vous pouvez l’utiliser et comment le changer

Le paysage des permis de conduire en Europe a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Les anciens permis en carton rose sont progressivement remplacés par des versions plastifiées au format carte de crédit, conformément à une directive européenne visant à harmoniser et sécuriser ces documents. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette transition, ses avantages, et comment elle affectera les conducteurs jusqu’en 2033.

Les avantages du nouveau permis plastifié

Résistance et sécurité accrues

La version plastifiée du permis de conduire offre une meilleure durabilité par rapport aux anciens permis en carton. Ce nouveau format est moins susceptible d’être endommagé ou altéré, ce qui en fait un document plus fiable pour identifier les conducteurs. Par ailleurs, le permis inclut des caractéristiques de sécurité améliorées pour prévenir la fraude et la falsification.

Facilité de transport et de lecture

Grâce à son format compact similaire à une carte de crédit, le permis plastifié est plus facile à transporter. Il se glisse aisément dans un portefeuille ou peut être stocké numériquement sur un smartphone, facilitant ainsi les contrôles rapides.

Données personnelles et catégories de permis

Le nouveau permis plastifié intègre non seulement la photo du conducteur mais aussi toutes les informations personnelles nécessaires ainsi que les catégories de permis autorisées. Cette standardisation répond à une exigence européenne permettant une reconnaissance facile entre les pays membres.

Calendrier de remplacement des anciens permis

Date limite de changement

Si vous avez obtenu votre permis avant le 19 janvier 2013, vous détenez probablement encore l’ancien permis en carton rose. Vous devez le remplacer avant le 19 janvier 2033, conformément à un arrêté daté du 20 avril 2012 stipulant les conditions d’établissement et de validité des permis de conduire.

Procédure de remplacement

Pour effectuer cette transition, il n’est pas nécessaire de demander immédiatement un nouveau permis si votre ancien document est en bon état et non perdu ou volé. Cependant, si vous souhaitez bénéficier des avantages de la dématérialisation, il est conseillé de demander un remplacement dès que possible.

Préparer une copie numérique de votre pièce d’identité

Avoir votre ancien permis en main

Fournir une preuve de domicile datant de moins de trois mois

Télécharger une récente photo passeport

Dématérialisation du permis de conduire

Stockage sur smartphone

Avec l’avancée technologique, vous avez désormais la possibilité de stocker votre permis de conduire en format dématérialisé sur votre smartphone. Cela permet une accessibilité rapide et évite la nécessité de porter un document physique en permanence.

Processus de demande simplifié et gratuit

Depuis peu, la procédure pour obtenir le nouveau permis s’est simplifiée et est devenue gratuite. Auparavant, une redevance de 25€ était nécessaire pour obtenir ce service, mais désormais, il suffit de sélectionner l’option « Remplacement de permis détérioré ou plié avec trois volets ».

Bien que la date limite semble lointaine, il est fortement recommandé de convertir votre ancien permis en carton rose au nouveau format plastifié le plus tôt possible. La transition s’inscrit dans une initiative plus large visant à moderniser et sécuriser les documents administratifs en Europe, offrant des avantages significatifs en termes de durabilité, de sécurité et de praticité.