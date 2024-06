“Les cartes bancaires comme on les connaît, c’est terminé !” Voici pourquoi et à quoi elles ressembleront

Face à l’évolution rapide des usages de la carte bancaire, plusieurs institutions financières en France, telles que La Banque Postale, BNP Paribas et Fortuneo, ont entamé une refonte complète du design de leurs cartes bancaires. Cette transformation ne se limite pas à un simple changement esthétique mais reflète aussi une adaptation aux tendances actuelles de consommation. Découvrez comment ce mouvement affecte les banques et les utilisateurs.

Un nouveau look pour les cartes bancaires

L’essor d’un design minimaliste

Traditionnellement, les cartes bancaires affichaient 16 chiffres en relief sur leur face avant. Mais désormais, ces numéros s’invitent à l’arrière de la carte. Ainsi, la face avant ne montre plus que le nom du propriétaire, celui de la banque, et parfois le logo de cette dernière.

Identification des numéros déplacée à l’arrière

Design épuré avec seulement les noms et logos visibles côté frontal

Le pragmatisme derrière le changement

Cette démarche minimaliste n’est pas purement stylistique. En effet, ces modifications font suite à l’évolution des comportements transactionnels. Selon BNP PARIBAS, « les personnalisations ‘plates’, ou sans embossage, sont désormais bien plus résistantes au temps et à l’usure quotidienne comparativement aux chiffres en relief. »

L’évolution des usages des cartes bancaires

L’impact des technologies modernes

Avec l’intégration des puces mémoire dans les cartes bancaires modernes, certaines caractéristiques comme la bande magnétique et le bloc signature perdent progressivement leur utilité. Cette tendance vers des cartes plus simples sans éléments obsolètes découle directement de l’augmentation des paiements par carte, représentant en 2022 environ 62% des transactions scripturales en France.

Fin des transactions traditionnelles

Les chiffres en relief avaient été conçus principalement pour les transactions utilisant des terminaux spécifiques appelés « sabots ». Cependant, avec les nouvelles technologies embarquées et les méthodes de paiement digitalisées, ces vieux modes deviennent archaïques.

Une révolution menée par plusieurs banques

Les précurseurs de la modernisation

Dès 2022, certaines institutions telles que La Banque Postale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Banque Populaire ont initié cette transition vers des designs plus épurés. Ces pionniers montrent la voie et influencent d’autres banques à emboîter le pas vers des cartes plus modernes et fonctionnelles.

BNP Paribas, Fortuneo et La Banque Postale : Trois exemples emblématiques

BNP Paribas a notamment souligné les avantages pratiques de cette transition tandis que Fortuneo s’aligne également sur cette tendance pour offrir à ses clients des cartes non encombrées par des informations superflues. En parallèle, La Banque Postale adapte sa stratégie afin de maintenir une expérience utilisateur optimale. Ensemble, ces établissements redéfinissent le paysage bancaire français.

La réaction des consommateurs

Des avis partagés

Si certains utilisateurs saluent ces changements pour leur aspect pratique et esthétique, d’autres éprouvent encore des réticences face à cette « dématérialisation » partielle de la carte traditionnelle. Toutefois, avec la montée progressive des paiements numériques, l’adoption de ces nouveaux designs semble inévitable.

Adaptation obligatoire

Ainsi, les consommateurs devront s’habituer à voir de moins en moins de cartes avec des chiffres en relief et davantage de designs streamlined appropriés à une ère numérique. Ce qui pourrait au final rendre l’utilisation de la carte bancaire plus intuitive et sécurisée.

Somme toute, la refonte du design des cartes bancaires par des banques françaises majeures marque un tournant significatif dans l’industrie financière. À travers des choix minimaux et fonctionnels, ces nouvelles cartes reflètent non seulement les besoins actuels des usagers mais anticipent aussi les futures tendances et exigences de sécurité. Adaptation technologique et design moderne vont désormais de pair, façonnant une nouvelle ère bancaire.