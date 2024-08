L’UFC que choisir alerte sur cette arnaque au paiement sans contact qui fait des ravages

L’UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme concernant une arnaque au paiement sans contact qui se propage à une vitesse alarmante. Cette escroquerie, d’une simplicité déconcertante, menace de plus en plus de consommateurs à travers la France. Découvrons ensemble les détails de cette fraude et les moyens de s’en prémunir.

Une arnaque redoutable dans les transports en commun

La méthode employée par les escrocs est aussi simple qu’efficace. Opérant principalement dans les transports en commun bondés, ils profitent de la promiscuité pour dérober de l’argent sans même avoir besoin de contact physique avec leurs victimes. Voici comment se déroule généralement cette arnaque :

Un groupe de 3 à 4 fraudeurs monte dans un tramway ou un bus

Ils sont équipés d’un Terminal de Paiement Électronique (TPE)

Ils se faufilent discrètement parmi les passagers

Ils approchent le TPE des sacs ou des poches des voyageurs

En quelques secondes, ils débitent jusqu’à 50 euros des comptes bancaires

Cette technique exploite la technologie du paiement sans contact, désormais présente sur la majorité des cartes bancaires. Les escrocs n’ont besoin que de deux secondes pour valider un paiement, ce qui rend la fraude particulièrement difficile à détecter sur le moment.

L’UFC-Que Choisir souligne que des cas similaires ont été signalés dès l’été 2019 dans les Alpes-Maritimes. À l’époque, des individus se faisant passer pour des touristes utilisaient la même méthode sur les plages de Menton, profitant de la proximité des vacanciers pour les escroquer.

Les inquiétudes grandissantes de l’UFC-Que Choisir

L’association de consommateurs exprime de vives préoccupations quant à la recrudescence de cette arnaque. Plusieurs facteurs contribuent à l’inquiétude des experts :

La simplicité d’exécution de la fraude L’accessibilité de la méthode à un large éventail de personnes La généralisation du paiement sans contact sur les cartes bancaires La difficulté de détection immédiate pour les victimes

François Créhange, spécialiste des méthodes de sécurisation des paiements, partage cette inquiétude. Il souligne que contrairement aux escroqueries sur Internet, cette fraude ne nécessite pas de compétences techniques particulières, ce qui la rend potentiellement plus répandue.

L’UFC-Que Choisir craint un développement massif de cette arnaque à l’échelle nationale. Les grandes villes, avec leurs réseaux de transports en commun denses, sont particulièrement vulnérables. Des cas ont déjà été signalés à Montpellier, où les autorités locales ont alerté la population.

Protégez-vous contre cette fraude au paiement sans contact

Face à cette menace croissante, l’UFC-Que Choisir recommande plusieurs mesures préventives pour se protéger :

1. Surveillance régulière des comptes bancaires : Vérifiez fréquemment vos relevés bancaires pour détecter toute transaction suspecte. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre banque immédiatement.

2. Utilisation d’étuis anti-ondes NFC : Ces petits étuis bloquent les signaux émis par votre carte bancaire, empêchant ainsi les fraudeurs de la débiter à votre insu. Ils sont disponibles à des prix abordables dans de nombreux points de vente.

3. Solution artisanale efficace : Une méthode peu coûteuse consiste à envelopper votre carte bancaire dans un morceau de papier aluminium de cuisine. Cette astuce simple mais efficace bloque les ondes et protège votre carte.

4. Signalement rapide des transactions non autorisées : En cas de débit suspect, contactez immédiatement votre banque. Celle-ci est légalement tenue de vous rembourser les sommes prélevées sans votre autorisation.

La Gendarmerie nationale propose également sur son site officiel diverses solutions pour garantir une sécurité optimale de vos moyens de paiement. N’hésitez pas à consulter ces ressources pour compléter votre arsenal de protection.

Vigilance et prévention : les clés pour contrer l’arnaque

Face à la menace grandissante de cette fraude au paiement sans contact, la vigilance reste le meilleur rempart. Voici quelques conseils supplémentaires pour renforcer votre protection :

Privilégiez les poches intérieures ou les sacs fermés pour ranger votre portefeuille dans les transports en commun

Envisagez de désactiver le paiement sans contact auprès de votre banque si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité

auprès de votre banque si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité Restez attentif à votre environnement dans les lieux bondés

Informez-vous régulièrement sur les nouvelles techniques de fraude pour mieux les anticiper

L’UFC-Que Choisir rappelle que la prévention joue un rôle crucial dans la lutte contre cette arnaque. En adoptant ces bonnes pratiques et en restant vigilant, vous réduisez considérablement les risques d’être victime de cette escroquerie qui se propage rapidement à travers la France.

N’hésitez pas à partager ces informations avec votre entourage pour sensibiliser le plus grand nombre à cette menace. La lutte contre la fraude au paiement sans contact est l’affaire de tous, et c’est ensemble que nous pourrons faire échec aux escrocs qui tentent de profiter de la technologie pour s’enrichir illégalement.