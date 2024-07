Quelle est cette arnaque qui vise les Français pour laquelle la DGFIP lance l’alerte ?

L’époque de la déclaration des revenus est une période chargée et parfois stressante pour de nombreux contribuables. Malheureusement, certains escrocs y voient une opportunité de duper les citoyens en leur envoyant des emails frauduleux. Dans cet article, nous aborderons comment reconnaître et éviter ces arnaques pour vous assurer une tranquillité d’esprit durant cette période cruciale.

Le contexte des arnaques fiscales

Chaque année, lors de la campagne de déclaration des revenus, de nombreux individus reçoivent des emails prétendant provenir de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou d’autres autorités fiscales. Ces messages peuvent sembler authentiques mais sont en réalité des tentatives pour extorquer de l’argent aux victimes insoupçonnées.

Quel type d’email devriez-vous attendre ?

Les courriels de la DGFiP authentiques se distinguent généralement par l’attention méticuleuse portée aux détails comme :

Utilisation des adresses email terminant par « @dgfip.finances.gouv.fr « .

« . Références précises à votre identité fiscale et vos informations financières.

et vos informations financières. La mention de votre numéro fiscal ou autre référence personnelle identifiable.

Reconnaître les arnaques par email

Le contenu suspect des emails frauduleux

Les arnaques par email autour de la déclaration des revenus suivent souvent un schéma incohérent incluant :

Des accusations vagues et généralisées de fraude fiscale.

de fraude fiscale. L’absence de détails personnels identifiables concernant le destinataire.

concernant le destinataire. Des références incorrectes ou exagérées aux lois fiscales fédérales et étrangères .

. Des menaces de sanctions pénales et de saisies si aucune réponse n’est donnée rapidement.

et de saisies si aucune réponse n’est donnée rapidement. Demande de paiement immédiat via virement bancaire avec les coordonnées fournies directement dans le message.

Les détails qui trahissent les escrocs

Voici quelques éléments spécifiques que vous pouvez vérifier pour identifier une tentative de fraude :

Adresses email qui ne se terminent pas par « @dgfip.finances.gouv.fr « .

« . Sites web indiqués dans l’email qui n’ont pas de domaine « .gouv.fr « .

« . Demandes urgentes de régularisation sans recours à un courrier recommandé formel traditionnel .

. Absence d’informations personnelles et spécificités sur votre situation fiscale individuelle.

Que faire en cas de doute ?

Il est primordial de ne jamais répondre immédiatement à ce type d’email ou de fournir des informations sensibles. Voici les étapes à suivre si vous avez des doutes sur l’authenticité d’un email reçu :

Vérifiez auprès des sources officielles

Connectez-vous à votre espace personnel sur impot.gouv.fr pour vérifier s’il existe une correspondance officielle similaire. Vous pourriez également contacter directement votre centre local des impôts pour confirmer toute communication suscitée.

Contactez les services de lutte contre les arnaques

Si vous craignez être victime d’une tentative de fraude, voici les ressources utiles :

Plateforme « Info Escroqueries » du Ministère de l’Intérieur au 0-805-805-817.

» du Ministère de l’Intérieur au 0-805-805-817. Déposez plainte auprès de votre commissariat de police local.

Et si vous avez déjà été victime ?

Actions immédiates à entreprendre

Si vous avez malheureusement répondu ou effectué un paiement suite à une arnaque, il est crucial d’agir promptement :

Demandez immédiatement le retour des fonds si possible via votre banque .

. Déposez une plainte au commissariat de police .

. Signalez l’incident sur la plateforme « Info Escroqueries« .

Les périodes de déclaration des revenus peuvent attirer des cybercriminels cherchant à exploiter la confusion et l’urgence ressentie par beaucoup. En restant vigilant et informé sur les méthodes employées par ces escrocs, et en vérifiant toujours l’authenticité des communications reçues, vous pouvez grandement réduire le risque d’être victime de telles arnaques. Assurez-vous de recourir systématiquement aux moyens de contact officiels et de signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.