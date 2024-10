Ces 5 métiers vont exploser vos revenus en 2025

L’évolution des salaires est un sujet qui passionne tant les employés que les employeurs. En 2025, certains métiers se démarqueront par des augmentations salariales particulièrement attractives. Plongeons dans les secteurs et les professions qui connaîtront les plus fortes hausses, selon les prévisions des experts en recrutement.

Les secteurs phares des augmentations salariales en 2025

Alors que la plupart des salariés devront se contenter d’une hausse modérée comprise entre 1,5% et 2%, certains domaines d’activité se distingueront par des augmentations bien plus conséquentes. Quatre grands secteurs sont particulièrement concernés :

La finance et la comptabilité

L’IT et le digital

Les fonctions supports spécialisées

Le juridique

Ces domaines, en constante évolution et confrontés à des enjeux majeurs, nécessitent des compétences pointues et recherchées. Les entreprises, conscientes de la rareté de certains profils, n’hésitent pas à proposer des rémunérations attractives pour attirer et fidéliser les talents.

Laurent Blanchard, directeur général du cabinet PageGroup France, souligne que « les entreprises prévoient toujours des hausses de salaire, mais de façon plus ciblée ». Cette approche stratégique vise à récompenser les compétences les plus critiques pour l’avenir des organisations.

Les métiers du numérique et de la cybersécurité en tête des hausses

Dans le secteur de l’IT et du digital, certains profils se démarquent particulièrement. Les enjeux liés à la sécurité des données et à la transformation numérique des entreprises expliquent ces fortes valorisations salariales.

Voici un aperçu des métiers les plus prometteurs en termes d’augmentation :

Métier Hausse salariale prévue Ingénieur cybersécurité 5% à 12% Architecte cloud 5% à 12% Chef de projet SAP 7% à 10% Quality assurance testeur Jusqu’à 14% DevOps 8,8% Chef de projet IT 9%

Ces chiffres impressionnants témoignent de l’importance croissante accordée à la sécurité informatique et à l’optimisation des systèmes d’information. Les entreprises sont prêtes à investir massivement dans ces domaines pour rester compétitives et protéger leurs actifs numériques.

Finance, comptabilité et juridique : des professions toujours prisées

Les métiers de la finance et de la comptabilité ne sont pas en reste. Les professionnels de ce secteur peuvent s’attendre à des augmentations significatives, particulièrement pour certains postes clés :

Comptables et contrôleurs de gestion : entre 5% et 10% d’augmentation

Gestionnaires de paie : jusqu’à 11,5% de hausse

Trésoriers : environ 11% d’augmentation

Responsables contrôle de gestion : 9,3% de hausse en moyenne

Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half France, explique que ces métiers sont « en tension, pour lesquels il y a beaucoup plus de besoins en recrutements que de candidats disponibles ». Cette pénurie de talents justifie les efforts salariaux consentis par les entreprises.

Dans le domaine juridique, certaines spécialités se distinguent également :

Juristes RGPD : +8,8% en moyenne

Juristes traditionnels : +7%

Responsables juridiques : +4,7%

La protection des données personnelles et la conformité réglementaire sont devenues des enjeux majeurs pour les entreprises, expliquant la forte valorisation des juristes spécialisés en RGPD.

Développement durable et fonctions supports : les surprises de 2025

L’année 2025 verra également l’émergence de nouveaux métiers liés au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ces professions connaîtront des augmentations salariales significatives :

Responsable climat

Chef de projet RSE

Chef de projet écoconception

Ces profils peuvent s’attendre à des augmentations allant de 8% à 10% en 2025. Cette tendance reflète l’importance croissante accordée aux enjeux environnementaux et sociétaux dans le monde de l’entreprise.

Du côté des fonctions supports, souvent négligées par le passé, on observe un regain d’intérêt significatif :

Assistants services généraux : +14,5%

Assistants commerciaux : +15%

Office managers : +20,5%

Matthieu Imbert-Bouchard explique ce phénomène : « Ces professionnels ont été quelque peu oubliés avec le télétravail et des bureaux parfois délaissés pendant le Covid. Mais avec un retour au bureau massif dans certaines entreprises désormais, il y a une forte demande d’office managers ».

Enfin, dans le secteur industriel, certains métiers techniques bénéficieront également d’augmentations intéressantes. Les techniciens qualité, de maintenance et de production « pourront négocier entre 3% et 10% d’augmentation », notamment en raison des départs à la retraite prévus dans ces domaines.

Ces prévisions salariales pour 2025 révèlent une tendance claire : les entreprises ciblent leurs investissements sur les compétences stratégiques, essentielles à leur développement et à leur adaptation aux enjeux contemporains. Que ce soit dans le numérique, la finance, le juridique ou le développement durable, les professionnels dotés d’expertises pointues seront les grands gagnants de cette nouvelle donne salariale.