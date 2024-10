Votre métier est-il dans le top 10 des mieux payés ?

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour de nombreux salariés français, avec des perspectives d’augmentation salariale variées selon les secteurs d’activité. Alors que l’inflation continue de peser sur le pouvoir d’achat, certains métiers se démarquent par des revalorisations plus importantes. Découvrons ensemble les tendances qui se dessinent pour l’année à venir et les professions qui pourraient tirer leur épingle du jeu.

Panorama des augmentations salariales prévues en 2025

Les études récentes menées auprès de près de 2000 entreprises révèlent une hausse moyenne des salaires comprise entre 1,5% et 3,6% pour l’année 2025. Cette progression, bien que positive, s’inscrit dans un contexte économique particulier. En effet, la Banque de France anticipe une inflation de 2,5% pour 2024, ce qui pourrait atténuer l’impact réel de ces augmentations sur le pouvoir d’achat des ménages.

Ces chiffres masquent de fortes disparités entre les différents secteurs d’activité. Certains corps de métiers bénéficieront d’augmentations bien supérieures à la moyenne, tandis que d’autres connaîtront des revalorisations plus modestes. Cette situation s’explique par divers facteurs tels que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains domaines, l’évolution technologique ou encore les nouvelles exigences réglementaires.

Voici un aperçu des secteurs qui devraient connaître les plus fortes hausses salariales en 2025 :

L’industrie

Les métiers de la tech

La finance

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Les secteurs les plus dynamiques en termes de rémunération

L’industrie se positionne comme l’un des secteurs les plus prometteurs en matière d’augmentation salariale. Confrontés à une pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée, les employeurs misent sur des revalorisations attractives pour attirer et fidéliser les talents. Les hausses dans ce domaine pourraient atteindre 3,5%, aussi bien pour les postes opérationnels que pour les fonctions support.

Les métiers de la tech continuent leur ascension, portés par une demande croissante en compétences spécialisées. Le marché de l’emploi particulièrement compétitif dans ce secteur pousse les entreprises à proposer des augmentations substantielles, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, du Cloud et de la cybersécurité. Les experts en ces matières peuvent espérer des hausses allant jusqu’à 4% en interne, voire 10 à 15% en cas de changement d’employeur.

La finance connaît également une transformation importante, avec l’émergence de nouveaux outils nécessitant des compétences techniques pointues. Les profils alliant expertise financière et maîtrise technologique sont particulièrement recherchés, avec des perspectives d’augmentation dépassant les 4%.

Secteur Augmentation moyenne prévue Profils les plus recherchés Industrie 3,5% Techniciens qualifiés, ingénieurs Tech 4% (interne) / 10-15% (externe) Experts IA, Cloud, Cybersécurité Finance 4%+ Profils techniques en finance RSE 3%+ Responsables, chefs de projet RSE

L’essor des métiers liés à la responsabilité sociétale des entreprises

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’impose comme un enjeu majeur pour les organisations. Face au renforcement progressif des obligations légales en France et en Europe, les entreprises sont en quête d’experts capables de piloter leurs stratégies RSE. Cette demande croissante se traduit par des perspectives salariales intéressantes pour les professionnels du secteur.

Les responsables RSE, chefs de projet et coordinateurs spécialisés dans ce domaine peuvent s’attendre à des augmentations supérieures à la moyenne nationale, même avec peu d’ancienneté. La rareté des compétences dans ce secteur relativement nouveau laisse entrevoir des hausses d’au moins 3% sur les fiches de paie en 2025.

L’attrait pour ces profils s’explique par la complexité grandissante des enjeux RSE, qui englobent :

Les pratiques sociales et éthiques La gestion environnementale La conformité réglementaire La communication extra-financière

Les TPE : un terrain propice aux négociations salariales

Contrairement aux idées reçues, les très petites entreprises (TPE) se révèlent particulièrement généreuses en matière d’augmentations salariales. Laurent Blanchard, co-auteur de l’étude PageGroup, souligne que « les TPE, avec moins d’avantages annexes à offrir et des perspectives de carrière plus limitées, compensent souvent par des hausses salariales plus intéressantes ».

Cette situation s’explique par plusieurs facteurs :

Une structure hiérarchique plus souple , facilitant les négociations directes avec la direction

, facilitant les négociations directes avec la direction Une flexibilité accrue dans la prise de décisions salariales

dans la prise de décisions salariales La nécessité de fidéliser les talents face à la concurrence des grandes entreprises

face à la concurrence des grandes entreprises Un processus décisionnel moins bureaucratique, permettant des ajustements rapides

Les salariés des TPE bénéficient ainsi d’un environnement propice à la valorisation de leurs compétences et de leur engagement. Cette dynamique pourrait se traduire par des augmentations supérieures à la moyenne nationale dans ces structures à taille humaine.

Finalement, l’année 2025 s’annonce porteuse d’opportunités salariales pour de nombreux professionnels français. Les secteurs de l’industrie, de la tech, de la finance et de la RSE se distinguent par des perspectives d’augmentation particulièrement attractives. Les TPE, quant à elles, offrent un terrain favorable aux négociations salariales. Dans ce contexte dynamique, il est vital pour les salariés de rester informés des tendances de leur secteur et de valoriser leurs compétences pour tirer le meilleur parti de ces évolutions.