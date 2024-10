Ce métier paie 4 110€ pour 32h/semaine et recrute massivement

Le métier de contrôleur aérien attire de nombreux candidats passionnés par l’aviation. Cette profession, essentielle à la sécurité du trafic aérien, offre des perspectives d’emploi prometteuses et une rémunération attractive. Avec un salaire pouvant atteindre 4 110 euros bruts par mois pour seulement 32 heures de travail hebdomadaires, ce métier suscite un intérêt croissant. Explorons les opportunités et les exigences de cette carrière fascinante.

Formation exigeante et recrutement en hausse

L’École nationale de l’aviation civile (ENAC) est l’unique établissement en France formant ces professionnels du ciel. Face à une vague de départs à la retraite prévue pour 2029, l’école anticipe déjà les besoins futurs. Frédérique Laffont-Derez, responsable des formations MCTA à l’ENAC, annonce :

« À partir de 2025, nous constituerons, chaque année, 4 promotions de 40 élèves chacune. Cela nous permettra de répondre à la vague de départs à la retraite attendue pour 2029 sur ce poste. »

Le parcours pour devenir aiguilleur du ciel est rigoureux et sélectif. L’ENAC recrute principalement sur concours des bacheliers ayant suivi deux années de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Les candidats retenus suivent ensuite une formation de 3 ans, alternant entre :

Formations théoriques

Vols techniques

Stages de pilotage

Visites en centres opérationnels

Cette formation exigeante prépare les futurs contrôleurs aériens à assumer leurs responsabilités cruciales dans la gestion du trafic aérien.

Rémunération attractive et avantages du statut

Les aiguilleurs du ciel bénéficient d’une rémunération compétitive basée sur les grilles indiciaires de la fonction publique d’État. Voici un aperçu des salaires en fonction de l’ancienneté :

Catégorie Ancienneté Rémunération brute mensuelle Classe normale 3 ans 1 944 à 2 840 euros Divisionnaire 9 ans et plus 2 047 à 4 110 euros

En plus de ces salaires de base, les contrôleurs aériens perçoivent des primes substantielles, appelées « primes micro ». Ces bonus dépendent du centre de contrôle où ils exercent et de l’intensité du trafic aérien géré. Selon Frédérique Laffont-Derez, « Ces primes peuvent venir doubler – voire plus – leur salaire ».

Un autre avantage notable est le statut de fonctionnaire accordé dès le début de la formation. Les étudiants sont rémunérés pendant leurs études, avec un salaire évolutif :

1 800 euros bruts en première année

2 500 euros bruts en dernière année

À l’issue de leur master, les diplômés bénéficient d’un emploi garanti au sein de la Direction générale de l’aviation civile.

Un métier passionnant aux horaires atypiques

Les aiguilleurs du ciel jouent un rôle crucial dans la sécurité et la fluidité du trafic aérien. Leur mission principale consiste à guider les pilotes depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage de leur avion. Cette responsabilité exige une concentration constante et une capacité à gérer le stress.

Pour maintenir un niveau optimal de vigilance, les contrôleurs aériens bénéficient d’un temps de travail réduit de 32 heures par semaine. Cette organisation tient compte de la nature exigeante du poste et de la nécessité d’assurer un service continu 24h/24.

Les horaires de travail sont organisés en cycles, souvent selon le schéma suivant :

Jour

Nuit

Cette rotation permet de préserver les professionnels de la fatigue inhérente à leur fonction tout en assurant une couverture permanente du contrôle aérien.

Perspectives d’avenir et défis du métier

Le secteur de l’aviation connaît une croissance continue, entraînant une demande accrue en contrôleurs aériens qualifiés. Les départs à la retraite prévus pour 2029 créent des opportunités pour la nouvelle génération d’aiguilleurs du ciel.

Pourtant, ce métier fait face à des défis importants :

L’augmentation du trafic aérien mondial L’évolution rapide des technologies de navigation La nécessité d’optimiser les trajectoires pour réduire l’impact environnemental La gestion de situations imprévues (conditions météorologiques extrêmes, urgences à bord)

Ces enjeux soulignent l’importance d’une formation continue et d’une adaptation constante aux nouvelles réalités du transport aérien.

Pour résumer, le métier de contrôleur aérien offre une carrière stimulante, bien rémunérée et socialement valorisante. Avec des perspectives d’emploi prometteuses et une formation de haut niveau, cette profession attire ceux qui rêvent de jouer un rôle clé dans le ciel. Les futurs aiguilleurs du ciel devront allier passion, rigueur et capacité d’adaptation pour relever les défis d’un secteur en constante évolution.