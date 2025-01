Ces métiers vont disparaître d’ici 2030

Le monde du travail connaît actuellement une mutation sans précédent. L’avènement de l’intelligence artificielle, la transition écologique et les évolutions démographiques redessinent le paysage professionnel. D’ici 2030, de nombreux métiers sont appelés à se transformer radicalement, tandis que d’autres émergeront pour répondre aux nouveaux défis de notre société.

Les secteurs en pleine expansion

L’évolution technologique et les enjeux environnementaux ouvrent la voie à de nouvelles opportunités professionnelles. Selon les projections du Forum économique mondial, pas moins de 170 millions d’emplois devraient voir le jour d’ici 2030. Ces créations de postes se concentreront principalement dans les domaines suivants :

Intelligence artificielle et robotique

Cybersécurité

Énergies renouvelables

Santé et bien-être

Éducation et formation continue

Les data scientists, spécialistes en IA et experts en cybersécurité seront particulièrement recherchés. De même, les ingénieurs en énergies propres et les techniciens en maintenance d’éoliennes verront leur demande exploser. Dans le secteur de la santé, les métiers liés au vieillissement de la population, comme les infirmiers gériatriques ou les ergothérapeutes, connaîtront une forte croissance.

Paradoxalement, certains métiers traditionnels bénéficieront aussi d’un regain d’intérêt. Les enseignants et les formateurs, par exemple, seront essentiels pour accompagner la montée en compétences de la population active. De même, les chauffeurs-livreurs resteront indispensables malgré l’essor du commerce en ligne, en raison de la complexité du « dernier kilomètre » de livraison.

Les professions menacées par l’automatisation

À l’inverse, certains métiers risquent de disparaître ou de subir une forte décroissance. Le Forum économique mondial estime que 92 millions d’emplois pourraient être supprimés d’ici 2030. Les principales victimes de cette transformation seront les professions facilement automatisables ou remplaçables par l’intelligence artificielle :

Métier Raison du déclin Caissier Développement des caisses automatiques Assistant administratif Logiciels de gestion et IA Graphiste Outils de création assistée par IA Opérateur de saisie Reconnaissance automatique de données

Ces mutations professionnelles s’accompagnent d’un déficit de compétences croissant. D’après le rapport du FEM, près de 40% des compétences actuellement requises sur le lieu de travail devront évoluer d’ici à 2030. Ce phénomène pousse les travailleurs à se former en continu pour rester compétitifs sur le marché de l’emploi.

La nécessaire adaptation des compétences

Face à ces bouleversements, l’acquisition de nouvelles compétences devient cruciale. Les employeurs considèrent déjà le manque de qualifications comme le principal frein à la transformation de leurs entreprises. Pour rester employables, les travailleurs devront développer un mix de compétences techniques et humaines :

Compétences techniques : traitement des données, maîtrise de l’IA, programmation avancée Soft skills : créativité, adaptabilité, intelligence émotionnelle Compétences transversales : gestion de projet, communication interculturelle Connaissances spécifiques : développement durable, éthique de l’IA

Les experts s’accordent sur l’importance de cultiver cette polyvalence. La capacité à combiner expertise technique et qualités humaines sera un atout majeur dans un marché du travail en perpétuelle évolution. Les travailleurs devront donc adopter une attitude d’apprentissage continu pour rester en phase avec les besoins des employeurs.

Vers un nouveau paradigme de l’emploi

Au-delà des compétences individuelles, c’est tout l’écosystème de l’emploi qui doit se réinventer. Entreprises, pouvoirs publics et institutions éducatives sont appelés à collaborer étroitement pour relever les défis à venir. Plusieurs pistes se dessinent :

Reconversion professionnelle : près de la moitié des employeurs envisagent de reclasser leurs salariés impactés par l’IA vers d’autres fonctions

: près de la moitié des employeurs envisagent de reclasser leurs salariés impactés par l’IA vers d’autres fonctions Formation continue : développement de programmes de formation tout au long de la vie

: développement de programmes de formation tout au long de la vie Partenariats école-entreprise : adaptation des cursus aux besoins réels du marché

: adaptation des cursus aux besoins réels du marché Politiques publiques : soutien à la transition professionnelle et à l’innovation

Ces initiatives visent non seulement à combler le déficit de compétences, mais aussi à atténuer le coût social des transformations technologiques. Elles s’inscrivent dans une logique de résilience économique et sociale, indispensable face aux incertitudes qui pèsent sur l’avenir du travail.

De manière similaire, au-delà des mutations technologiques, d’autres facteurs comme l’inflation, les tensions géopolitiques ou les changements démographiques influencent profondément le marché de l’emploi. À titre d’exemple, le ralentissement économique mondial pourrait entraîner la suppression de 6 millions d’emplois supplémentaires d’ici à 2030.

Dans ce contexte mouvant, la flexibilité et la capacité d’adaptation seront les maîtres-mots. Employeurs comme employés devront faire preuve d’agilité pour naviguer dans ce nouveau paradigme de l’emploi. La construction d’un environnement de travail résilient et durable nécessitera l’implication de tous les acteurs économiques et sociaux.