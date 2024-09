Ce retard de pension qui va vous faire gagner gros , voici les concernés

La réforme des retraites de 2023 prévoyait une revalorisation des petites pensions pour de nombreux retraités français. D’un autre côté, des retards dans le traitement des dossiers ont conduit à un versement différé pour certains bénéficiaires. Examinons en détail les modalités de ce rattrapage et les personnes concernées par cette mesure.

Qui sont les bénéficiaires de ce versement rétroactif ?

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a annoncé un versement exceptionnel pour environ 850 000 retraités cette semaine. Ce paiement concerne spécifiquement les personnes qui n’ont pas encore bénéficié de l’augmentation prévue initialement pour le 1er septembre 2023.

Les critères d’éligibilité pour cette revalorisation sont les suivants :

Avoir cotisé au régime général de la Sécurité sociale au taux maximum

Percevoir une pension inférieure à 847,57 euros par mois (augmentation comprise)

Avoir validé au moins 120 trimestres pour une retraite à taux plein

Ne pas dépasser un plafond de 1 352,23 euros mensuels pour l’ensemble des retraites perçues

Cette mesure vise à garantir 85% du salaire minimum de croissance (Smic) aux retraités ayant une carrière complète. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme des retraites, cherchant à améliorer le pouvoir d’achat des seniors les plus modestes.

Montant et calendrier du rattrapage

Le versement prévu pour cette semaine représente un rattrapage sur 12 mois, couvrant la période de septembre 2023 à août 2024. En moyenne, les bénéficiaires devraient recevoir environ 600 euros, soit l’équivalent de 50 euros par mois non perçus.

Voici le calendrier des versements :

Date Action 25 septembre 2024 Versement du rattrapage (environ 600 euros) 9 octobre 2024 Début de la majoration mensuelle régulière (environ 50 euros)

Ce rattrapage n’est qu’une première étape. À partir d’octobre 2024, les pensions seront automatiquement majorées chaque mois pour refléter l’augmentation prévue par la réforme.

Impact sur le pouvoir d’achat des retraités

Cette revalorisation des petites pensions vise à compenser la perte de pouvoir d’achat et à maintenir un niveau de vie décent pour les retraités les plus modestes. Dans un contexte d’inflation et de hausse du coût de la vie, cette mesure est particulièrement bienvenue pour les bénéficiaires.

L’augmentation annuelle d’environ 600 euros représente un gain non négligeable pour les ménages concernés. Elle pourrait permettre, par exemple :

Une meilleure couverture des dépenses quotidiennes

L’accès à des soins de santé plus complets

La possibilité de réaliser de petits travaux d’amélioration du logement

Une participation accrue à des activités sociales et culturelles

Toutefois, il est impératif de souligner que cette revalorisation ne concerne qu’une partie des retraités. Les personnes percevant des pensions plus élevées ou relevant d’autres régimes de retraite ne sont pas concernées par cette mesure spécifique.

Vérifier son éligibilité et suivre son dossier

Pour les retraités qui s’interrogent sur leur éligibilité à cette revalorisation, plusieurs options sont disponibles :

Consulter son relevé de pension : En se connectant à l’espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr, il est possible de vérifier le montant actuel de sa pension. Contacter sa caisse de retraite : En cas de doute, il est recommandé de s’adresser directement à sa caisse pour obtenir des informations spécifiques à sa situation. Surveiller ses relevés bancaires : Le versement du rattrapage devrait apparaître sur le compte bancaire aux alentours du 25 septembre 2024.

Dans la majorité des cas, cette revalorisation est appliquée automatiquement pour les retraités éligibles. Néanmoins, il est conseillé de rester attentif aux courriers ou notifications numériques provenant de sa caisse de retraite.

En cas de non-réception du versement attendu ou pour toute question concernant sa situation personnelle, il ne faut pas hésiter à contacter les services de l’Assurance retraite. Ces derniers sont équipés pour fournir des informations détaillées et accompagner les retraités dans leurs démarches éventuelles.