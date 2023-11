L’indice senior : vers une meilleure employabilité des seniors en France

Depuis l'annonce de l'obligation pour les entreprises de divulguer publiquement la proportion de salariés seniors qu'elles emploient, les chiffres du chômage pour le troisième trimestre confirment que le nombre de Français de plus de 50 ans au chômage a diminué de 6,5 % en un an, selon la Dares. Or, là où cela devient problématique, c'est dans le reemploi de ces individus âgés de plus de 50 ans qui mettent désormais plus de temps à retrouver un emploi par rapport aux jeunes de 25 ans.

Le contexte législatif et réglementaire autour de l'indice senior

Depuis le 1er novembre 2023, les entreprises de plus de 1000 salariés doivent rendre public leur indice senior. Ce dernier fait partie des mesures de réforme des retraites, entrées en vigueur depuis cette date. Avec l'entrée en application de la réforme des retraites, l'âge légal de départ à la retraite est passé à 64 ans. Cependant, plusieurs autres mesures, dont l'indice senior, ont été mises en place.

Ce dispositif oblige les sociétés à faire preuve de transparence quant à l'emploi des seniors. Pour l'instant, cela ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés. Les sanctions en cas de non-conformité sont prévues sous forme de pénalités financières. Les entreprises de plus de 300 salariés ont, quant à elles, jusqu'au 1er juillet 2024 pour se conformer à cette mesure.

Vers une meilleure employabilité pour les seniors ?

En instaurant l'indice senior, le gouvernement espérait améliorer le taux d'employabilité des seniors. Par ailleurs, depuis l'annonce de cette obligation, la situation des seniors sur le marché du travail s'est améliorée positivement. En outre, cette progression dans les taux d'emploi des seniors n'est pas nouvelle.

» Il y a également un effet mécanique : les réformes des retraites ont allongé les durées de cotisation et reculé les âges d'éligibilité« , explique Yves Jauneau de l'INSEE, cité par Europe 1.

Les enjeux liés à l'emploi des seniors

Lutte contre le chômage de longue durée chez les seniors

Adaptation des postes aux contraintes physiques des travailleurs plus âgés

Accompagnement vers la formation continue tout au long de la carrière

Promotion de l'apprentissage intergénérationnel entre jeunes et seniors au sein des entreprises

Quelles pistes pour soutenir davantage l'emploi des seniors ?

Afin de renforcer l'intégration professionnelle des seniors sur le marché du travail, plusieurs actions complémentaires pourraient être entreprises :

Inciter les entreprises à maintenir dans l'emploi leurs salariés seniors

Faciliter le retour à l'emploi des chômeurs âgés de plus de 50 ans en proposant des dispositifs d'accompagnement personnalisé

Encourager la reconversion professionnelle et l'adaptation aux évolutions technologiques et sectorielles

Promouvoir le partage de connaissances entre les différentes générations au sein des organisations

Une législation incitative pour les entreprises

Le gouvernement pourrait envisager de renforcer les incitations législatives afin que davantage d'entreprises se mobilisent autour de l'emploi des seniors. Par exemple, il pourrait instaurer des aides financières pour celles qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'intégration professionnelle des travailleurs âgés. De même, encourager les politiques de recrutement favorisant la diversité des âges serait également bénéfique pour une meilleure intégration des seniors sur le marché du travail.

En somme, l'indice senior est un premier pas vers une meilleure prise en compte des problématiques liées à l'emploi des seniors en France. Cependant, il est nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires qui permettront de soutenir efficacement leur intégration professionnelle.

Sources

https://www.europe1.fr/economie/index-senior-les-entreprises-doivent-desormais-indiquer-leur-part-demployes-de-plus-de-55-ans-4212061

https://iletaitunepub.fr/2023/11/03/292359/votre-argent/index-senior-ce-que-lindice-obligatoire-va-changer-dans-les-entreprises/