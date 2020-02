Coronavirus : la Chine accuse les États-Unis de provoquer la panique et de «répandre la peur»

Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d’avoir provoqué une “panique” dans sa réponse à l’épidémie mortelle de coronavirus.

Il fait suite à la décision des États-Unis de déclarer une urgence de santé publique et de refuser l’entrée aux ressortissants étrangers qui ont visité la Chine au cours des deux dernières semaines.

Il y a plus de 17 000 cas confirmés de virus en Chine. Quelque 361 personnes y sont mortes.

En dehors de la Chine, il y a plus de 150 cas confirmés de virus – et un décès, aux Philippines.

Le virus provoque une infection respiratoire aiguë sévère et les symptômes semblent commencer par une fièvre, suivie d’une toux sèche.

Lundi, une étude réalisée par un virologue chinois a indiqué qu’une épidémie de pneumonie associée au coronavirus avait probablement commencé chez les chauves-souris.

L’épidémie a fait des ravages sur les actions chinoises lorsque les marchés ont rouvert lundi après les vacances du Nouvel An lunaire. L’indice composite de Shanghai a clôturé en baisse de près de 8%, sa plus forte baisse quotidienne depuis plus de quatre ans.

Quelles mesures les États-Unis ont-ils prises ?

Le 23 janvier, les États-Unis ont ordonné le départ de tout le personnel américain réputé non-prioritaire et des membres de leur famille de la ville de Wuhan dans la province du Hubei, où le virus est originaire.

Moins d’une semaine plus tard, les États-Unis ont autorisé le départ volontaire du personnel réputé non-prioritaire et des proches des employés du gouvernement américain de Chine.

Le 30 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence sanitaire mondiale due au nouveau virus.

Après cela, les États-Unis ont ordonné le départ de tous les membres de la famille du personnel américain de moins de 21 ans en Chine.

Tout citoyen américain qui a été dans la province du Hubei sera soumis à une quarantaine de 14 jours à son retour aux États-Unis.