L’État islamique en Irak se renforce à nouveau

Il y a de plus en plus d’indications que le groupe État islamique (EI) se réorganise en Irak, deux ans après avoir perdu son dernier fief dans le pays.

Des responsables des renseignements kurdes et occidentaux ont déclaré à la BBC que la présence de l’EI en Irak est une insurrection sophistiquée et que les attaques de l’EI se multiplient.

Les combattants de l’EI sont désormais plus qualifiés et plus dangereux qu’al-Qaïda, selon Lahur Talabany, un haut responsable kurde de la lutte contre le terrorisme.

“Ils ont de meilleures techniques, de meilleures tactiques et beaucoup plus d’argent à leur disposition”, a-t-il déclaré. “Ils peuvent acheter des véhicules, des armes, des vivres et du matériel. Technologiquement, ils sont plus avertis. Il est plus difficile de les débusquer. Ils sont comme al-Qaïda sous stéroïdes.”

Depuis sa base de Sulaimaniya, nichée dans les collines de la région du Kurdistan au nord de l’Irak, le chef du renseignement kurde a dépeint le portrait d’une organisation qui a passé les 12 derniers mois à se reconstruire à partir des ruines du califat.

“Nous voyons que les activités augmentent maintenant et nous pensons que la phase de reconstruction est terminée”, a déclaré M. Talabany, qui dirige l’Agence Zanyari, l’une des deux agences de renseignement du Kurdistan irakien.