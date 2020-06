L’UE s’oppose au retour de la Russie dans le G7

Donald Trump souhaitait inviter la Russie et d’autres nations à la future réunion d’un G7 élargi à dix ou onze. L’Union européenne a fermement nié cette possibilité par l’intermédiaire de son Haut représentant pour les affaires étrangères, l’Espagnol Josep Borrell.

L’ancien G8 peut-il et doit-il s’élargir pour devenir G10 ou même G11 ? Donald Trump ne nous avait pas habitué à plaider en faveur d’un multilatéralisme accru, sauf que dans ce cas précis il jouerait en faveur des États-Unis dans leur lutte d’influence contre la Chine. Selon le président américain, en tant que club restreint de riches pays occidentaux, le G7 est devenu « obsolète ». Lundi il appelait Vladimir Poutine pour lui faire part de son intention d’inviter la Russie, puis il militait pour inclure également la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie. En un élan de surenchère visant un plus large équilibre, la Russie plaidait mardi pour que la Chine participe elle aussi à un sommet élargi du G7.

Des velléités refroidies dans la foulée par Josep Borrell – représentant d’une UE qui n’est qu’une « invitée » des réunions entre nations – pour le motif que le pays organisateur peut « lancer des invitations ponctuelles » mais n’a pas le pouvoir de changer la composition du G7. Et de rappeler que « le changement du format, passé de G8 à G7, est le résultat d’un choix de la Russie » suite à l’annexion de la Crimée en 2014.

Le Canada n’a pas tardé à réagir en ce sens, le Premier ministre Justin Trudeau rappelant que la Russie « a continué à faire fi des normes et des règles internationales » en Ukraine. Le Royaume-Uni s’est mis sur le même ton et a suggéré l’usage traditionnel d’une invitation ponctuelle par le pays organisateur. Le sommet du G7, qui devait initialement se dérouler à Miami en juin, ne pourra se tenir avant septembre a précisé Donald Trump.

