Twitter défie en vain l’Union européenne

Sous l’impulsion d’Elon Musk, Twitter a décidé samedi dernier de sortir du code l’Union européenne contre la désinformation. Ce texte avait été signé en 2018 par une trentaine d’entreprises, parmi lesquelles les maisons-mères des réseaux sociaux les plus populaires. Ce texte basé sur le volontariat sera bientôt remplacé par le Digital Service Act (DSA) qui, lui, sera contraignant.

Racheté en octobre 2022 par Elon Musk, patron de Tesla et de Space X, Twitter doit selon ses mots garantir une « liberté d’expression absolue ». Sur un réseau souvent considéré comme particulièrement violent et néfaste pour la sérénité et la profondeur des débats, cette liberté permet tous les excès et les mensonges sous couvert d’anonymat. Le code européen de bonnes pratiques compte sur le volontariat des entreprises afin d’apporter des garde-fous via 128 mesures. Il vise notamment à prévenir la propagation de fausses informations en incitant à l’élaboration d’un système de vérification des faits et de signalement des fausses nouvelles.

« Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher »

En décidant subitement de sortir de ce code, beaucoup jugent l’attitude d’Elon Musk provocatrice… et même vaine. C’est en l’occurrence le message qu’a passé Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, dans un message lapidaire publié sur… Twitter : « Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA à partir du 25 août ». Format court respecté, « punchline » efficace, esprit combatif rare dans les institutions européennes, Thierry Breton s’est ainsi assuré de la visibilité de sa réponse.

En France, la réaction du ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, n’a pas tardé : « Twitter, s’il ne se conforme pas à nos règles, sera banni, en cas de récidive, de l’Union européenne. Twitter joue un rôle important dans le débat public, mais nous ne pouvons pas prendre le risque qu’un réseau social se laisse prendre en otage par les partisans de la désinformation et que, par conséquent, notre débat public, notre démocratie soit affectés ».

Twitter a donc jusqu’au 25 août pour se conformer aux nouvelles règles et devra illustrer ses efforts pour réduire les risques de désinformation, et modérer les contenus illégaux ou portant atteinte à la vie privée. L’application des règles sera surveillée par des spécialistes qui réaliseront régulièrement des audits. En cas d’infraction, les sanctions financières pourront atteindre jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. En dernier recours, une suspension temporaire du service pourra donc être décidée.

En parallèle à cette péripétie, des articles ont mis en lumière une étude réalisée récemment par le média Restofworld.com, spécialisé dans les nouvelles technologies. Comme l’explique Numerama, « Twitter n’a jamais autant collaboré avec les gouvernements que depuis Elon Musk ». D’octobre 2022 à avril 2023, Twitter a accepté la totalité des demandes de censure ou de surveillance des États, contrairement à l’intention initiale affichée par Elon Musk.

G.M.